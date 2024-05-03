Стрельбу открыли на встрече солдат из армии в Алматинской области (видео)

В одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, инцидент произошел 30 апреля в поселке Коксай Карасайского района.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий со стороны производивших выстрелы молодых людей", - отметили в ДП Алматинской области.

Стражами порядка установлены и доставлены в районное управление полиции двое мужчин 21 и 23 лет.

Оружия, из которых производили выстрелы, направлены на соответствующую экспертизу.

"По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией зарегистрировано уголовное дело. Молодые люди водворены в ИВС. Проводится расследование", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что по ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее кадры из Алматинской области со свадебным кортежем из нескольких элитных автомобилей и стрельбой из огнестрельного оружия распространились в Сети. В результате по факту хулиганства возбудили уголовное дело, был задержан подозреваемый в стрельбе из автомата АК-74, а само оружие изъяли.