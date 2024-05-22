"Производил выстрелы в воздух": в Астане на автолюбителя завели уголовное дело (видео)

В Сети распространяется видео, где неизвестный, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. На это отреагировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с нарушителем порядка распространяется в Сети. Оно опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На кадрах из люка машины белого цвета, ехавшего на скорости, высовывается рука и производится два выстрела в воздух из, предположительно, огнестрельного оружия.

На видео отреагировали в полиции. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции Астаны, по данному факту проводится расследование.

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан водитель автомашины марки "KIA", производивший выстрелы в воздух.

Пистолет марки "Glock" (охолощенный) изъят и назначена экспертиза. По данному факту зарегистрировано уголовное дело", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в конце прошлого года запускавших фейерверк из авто парней привлекли к ответственности в Шымкенте — водитель и пассажир начали стрелять из петард прямо во время движения.

В начале года водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге в Туркестанской области. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

В одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами. По факту хулиганства проводится расследование.