Жениха и его друзей наказали после стрельбы на свадьбе в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в Сети видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, во время мониторинга социальных сетей внимание полицейских привлекло видео с молодыми людьми на свадебном торжестве - они стреляли в небо из неустановленного оружия, а водители кортежа нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию.

Инцидент произошел в Сайрамском районе. По словам 19-летнего жителя, который стрелял на видео, в руке он держал сигнальный пистолет. На парня составили административный протокол по ч.1 ст.485 КоАП РК (Неправомерное применение оружия).

Также были установлены личности водителей, нарушивших ПДД.

На водителя Toyota Camry составлен административный протокол по ч.1 ст.606 КоАП РК, а в отношении водителя Hyundai Santa Fe приняты меры по ч.1 ст.606, ч.1 ст.603 и ч.2 ст.590 КоАП РК. Также водитель Mercedes Benz привлечен к ответственности по ч.1 ст.606 КоАП РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.485 КоАП РК неправомерное применение оружия, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с приостановлением действия разрешения на хранение и ношение оружия.

Наказание по ч.1 ст.606 КоАП РК за нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, - это штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

В соответствии с ч.1 ст.603 КоАП РК установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

За нарушение ч.2 ст.590 КоАП РК, то есть управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.