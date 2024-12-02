Неизвестные выстрелили в заднее стекло автомобиля в Алматы

Вечером 1 декабря в Алматы владелец автомобиля обнаружил дырку от пули в заднем лобовом стекле. В ДП начали расследование обстоятельств происшествия, передает NUR.KZ.

Видео происшествия появилось в Instagram-аккаунте 100baksoff_almaty. В публикации сообщается, что неизвестные лица повредили заднее лобовое стекло автомобиля, предположительно vыстрелив из пневматического оружия или другого устройства.

На видео видна дыра в стекле автомобиля.

"Подобные действия являются не только угрозой имуществу, но и тревожным сигналом для общества. Если не установить и не привлечь к ответственности виновных, это может породить чувство безнаказанности у злоумышленников. Сегодня их мишенью стал автомобиль, но завтра они могут решиться на более опасные действия, угрожающие здоровью и жизни человека", - пишут авторы поста, призывая всех, у кого есть какая-то информация по инциденту, сообщить ее полиции.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в полицию Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание фигурантов и установление объективных обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, ранее в октябре водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

До этого в мае в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.

Ранее в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами. По факту хулиганства проводится расследование.