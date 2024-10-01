Мужчина выстрелил из пистолета в машину во время конфликта на дороге в Алматы (видео)
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Водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого, передает NUR.KZ.
Кадры появились в Telegram-канале "Мой Алматы - Новости города". По данным автора, инцидент произошел 22 сентября на Бокейханова.
На кадрах видно, как водитель машины Hyundai Sonata стреляет в проезжающий слева кроссовер.
В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.
"По предварительным данным, в ходе дорожного конфликта он использовал сигнальный пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.
Другие обстоятельства дела устанавливаются.
Напомним, в мае в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.
Ранее в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.
А в одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами. По факту хулиганства проводится расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168304-muzhchina-vystrelil-iz-pistoleta-v-mashinu-vo-vremya-konflikta-na-doroge-video/
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