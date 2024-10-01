Мужчина выстрелил из пистолета в машину во время конфликта на дороге в Алматы (видео)

Водитель устроил стрельбу на дороге в Алматы - действия мужчины попали на камеру. В полиции сообщили о задержании подозреваемого, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале "Мой Алматы - Новости города". По данным автора, инцидент произошел 22 сентября на Бокейханова.

На кадрах видно, как водитель машины Hyundai Sonata стреляет в проезжающий слева кроссовер.

В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.

"По предварительным данным, в ходе дорожного конфликта он использовал сигнальный пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

Другие обстоятельства дела устанавливаются.

Напомним, в мае в Сети распространили видео, где мужчина, находясь в машине, производит выстрелы в воздух. Инцидент произошел в Астане - нарушитель был задержан. У него изъяли пистолет марки Glock.

Ранее в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и вели стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в одном из поселков Алматинской области всей улицей встречали молодых людей, вероятно, вернувшихся со службы в армии. Праздник сопровождался выстрелами. По факту хулиганства проводится расследование.