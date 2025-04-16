Подробности дела казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина раскрыли в суде

Стали известны подробности дела, рассмотренного в суде Усть-Каменогорска в отношении миллиардера Анатолия Балушкина, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд №2 Усть-Каменогорска в заочном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева, преданных суду по п.2 ч.4 ст.190 УК (Мошенничество в особо крупном размере), в отношении последнего - также по ч.3 ст.245 УК (Уклонение от налогов).

Как установил суд, подсудимые, действуя в группе лиц, получили в 2013-2020 годах кредиты на 66 миллиардов тенге, которые в последующем похитили.

Так, по версии следствия, в 2019-2020 годах были созданы ТОО для вывода активов. В результате этих действий имущество перешло в собственность подконтрольных структур.

"Также в 2020 году для сокрытия недостачи в 3,9 млрд тенге оформлены премии работникам, которые не были выплачены сотрудникам", - уточнили в суде.

В 2010-2020 годах компания "Бипэк Авто - Азия Авто" пользовалась налоговыми льготами, однако обязательства по запуску завода не исполнила. В 2017 году срок налоговых льгот истек, компания добилась их продления фиктивными документами.

Решениями судов соглашения по предоставлению государственных преференций признали недействительными. Ущерб государству составил 173 млрд тенге.

Вина подсудимых доказывалась показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, подтвердившими сумму ущерба, отчетами.

Прокурор просил назначить наказание Анатолию Балушкину и Ерику Сагымбаеву в виде 10 лет лишения свободы каждому. Защита просила оправдать подсудимых.

Суд установил виновность подсудимых. Анатолию Балушкину назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы, Ерику Сагымбаеву - 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также подсудимым назначили дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

"Сумма ущерба взыскана ранее в гражданском порядке", - отметили в суде.

Дело "Бипэк Авто - Азия Авто"

В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе баз отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.

В марте 2024 года расследование в отношении должностных лиц АО "Азия Авто" было завершено, материалы поступили в суд для рассмотрения.

В марте этого года в суде Усть-Каменогорска вынесли приговор восьми служащим "Бипэк Авто", обвиненным в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов.

Сегодня стало известно, что в Восточно-Казахстанской области вынесли заочный приговор бывшим руководителям "Азия Авто", в том числе миллиардеру Анатолию Балушкину.