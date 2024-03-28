Хищение 230 млрд тенге: дело в отношении топ-менеджеров "Азия Авто" поступило в суд

Завершилось расследование по резонансному делу, связанному с группой компаний "Бипэк авто - Азия Авто". Материалы дела поступили в суд, передает YK-news.kz.

Поводом к возбуждению дела стало то, что группа компаний не выполнила свои обязательства по строительству в Усть-Каменогорске автомобильного завода полного цикла.

Топ-менеджеров подозревают в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Руководство компании подозревается в хищении порядка 230 млрд тенге.

"Расследование в отношении должностных лиц АО "Азия Авто" на сегодняшний день завершено. Материалы дела 26 марта поступили в суд для рассмотрения", - рассказал заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Айдос Оспанов.

Сам владелец холдинга Анатолий Балушкин находится в розыске, а расследование в отношении него продолжается.

Дело "Бипэк Авто - Азия Авто"

В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.

Отметим, что Анатолий Балушкин входил в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 млн долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "Бипэк Авто Казахстан".