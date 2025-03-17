Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Восемь топ-менеджеров "Бипэк Авто – Азия Авто" предстали перед судом

Опубликовано:

Присутствующие в суде
Суд. Иллюстративное фото: Heide Benser/Getty Images

В суде Усть-Каменогорска вынесен приговор восьми служащим "Бипэк Авто", обвиненным в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов, передает Yk-news.kz.

Судья зачитала вердикт подсудимым Елене Кузьминой, Игорю Потапову, Ержану Мандиеву, Дмитрию Борзых, Константину Лобанову, Андрею Рябцу, Александру Толстикову и Галине Мокиной.

Предъявленное топ-менеджерам обвинение в мошенничестве не нашло убедительных доказательств, поэтому подсудимые были признаны невиновными по статье 190 УК РК. Главным аргументом к принятию такого решения стала недоказанность факта получения ими личной материальной выгоды. 

По другим обвинениям Мандиев, Толстиков и Рябец получили по два года восемь месяцев, а Лобанов и Борзых - два года и шесть месяцев. При этом годы содержания их под стражей и домашним арестом полностью поглотили срок наказания.

Елена Кузьмина была полностью оправдана с правом реабилитации.

Судья также отменил решение о конфискации имущества подсудимых.

Суд первой инстанции закончился. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело "Бипэк Авто - Азия Авто"

В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК (Мошенничество).

Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.

Отметим, что Анатолий Балушкин входил в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 млн долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "Бипэк Авто Казахстан".

Добавим, в марте 2024 года стало известно, что расследование в отношении должностных лиц АО "Азия Авто" завершено, материалы поступили в суд для рассмотрения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228792-vosem-top-menedzherov-bipek-avto-aziya-avto-predstali-pered-sudom/