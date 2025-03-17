Восемь топ-менеджеров "Бипэк Авто – Азия Авто" предстали перед судом

В суде Усть-Каменогорска вынесен приговор восьми служащим "Бипэк Авто", обвиненным в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов, передает Yk-news.kz.

Судья зачитала вердикт подсудимым Елене Кузьминой, Игорю Потапову, Ержану Мандиеву, Дмитрию Борзых, Константину Лобанову, Андрею Рябцу, Александру Толстикову и Галине Мокиной.

Предъявленное топ-менеджерам обвинение в мошенничестве не нашло убедительных доказательств, поэтому подсудимые были признаны невиновными по статье 190 УК РК. Главным аргументом к принятию такого решения стала недоказанность факта получения ими личной материальной выгоды.

По другим обвинениям Мандиев, Толстиков и Рябец получили по два года восемь месяцев, а Лобанов и Борзых - два года и шесть месяцев. При этом годы содержания их под стражей и домашним арестом полностью поглотили срок наказания.

Елена Кузьмина была полностью оправдана с правом реабилитации.

Судья также отменил решение о конфискации имущества подсудимых.

Суд первой инстанции закончился. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело "Бипэк Авто - Азия Авто"

В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК (Мошенничество).

Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.

Отметим, что Анатолий Балушкин входил в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 млн долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "Бипэк Авто Казахстан".

Добавим, в марте 2024 года стало известно, что расследование в отношении должностных лиц АО "Азия Авто" завершено, материалы поступили в суд для рассмотрения.