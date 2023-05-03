Казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина подозревают в хищении более 230 млрд тенге

Анатолий Балушкин. Фото: facebook.com/bipek.kz

Казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина вместе с другими топ-менеджерами группы компаний подозревают в хищении более 230 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что продолжается досудебное расследование в отношении председателя совета директоров "Азия-БИПЭК Авто" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге.

"Денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.

Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-БИПЭК Авто" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ", - заявили в АФМ.

Здесь добавили, что для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.

Ранее Анатолия Балушкина уже вызывали в ДЭР на 10 февраля для проведения допроса, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Дело миллиардера Анатолия Балушкина

Еще в августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, известного как владельца холдинга "БИПЭК Авто", объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество). Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что в июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Анатолий Балушкин входил в список 50-ти самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 миллионов долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "БИПЭК Авто Казахстан".

В АО "Азия Авто" входит завод по сборке автомобилей, который находится в Усть-Каменогорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019210-kazahstanskogo-milliardera-anatoliya-balushkina-podozrevayut-v-hischenii-bolee-230-mlrd-tenge/