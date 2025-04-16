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Казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина приговорили к 9 годам лишения свободы

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facebook.com/bipek.kz
Анатолий Балушкин. Фото: facebook.com/bipek.kz

В Восточно-Казахстанской области вынесли заочный приговор бывшим руководителям "Азия Авто", в том числе миллиардеру Анатолию Балушкину, передает МИА "Казинформ".

Судебное заседание состоялось 14 апреля. Вердикт был вынесен в отсутствие обвиняемых, так как бывший руководитель компании Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев, также проходивший по делу, покинули Казахстан. Они являются гражданами Российской Федерации.

Обвиняемых признали виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Анатолия Балушкина приговорили к 9 годам лишения свободы, а Ерик Сагымбаев осужден на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Согласно материалам следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере 230 млрд тенге. Суд постановил конфисковать имущество Балушкина. Ходатайство защиты о передаче дела в российскую юрисдикцию было отклонено.

Дело "Бипэк Авто - Азия Авто"

В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе баз отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.

В марте 2024 года расследование в отношении должностных лиц АО "Азия Авто" было завершено, материалы поступили в суд для рассмотрения.

В марте этого года в суде Усть-Каменогорска вынесли приговор восьми служащим "Бипэк Авто", обвиненным в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236179-kazahstanskogo-milliardera-anatoliya-balushkina-prigovorili-k-9-godam-lisheniya-svobody/