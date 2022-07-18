Имущество казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина намерены конфисковать

Анатолий Балушкин. Фото: facebook.com/bipek.kz

Имущество казахстанского миллиардера из списка Forbes Анатолия Балушкина хотят конфисковать. Об этом сообщили в Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве рассказали, что 11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении акционера группы компаний "БИПЭК" Анатолия Балушкина, находящегося в международном розыске, в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина объявили в розыск. Позже появились подробности уголовного дела в отношении владельца холдинга "БИПЭК Авто".

Информацию о розыске также прокомментировали в Генпрокуратуре. Отмечалось, что деяния бизнесмена квалифицированы по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество). Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978940-imuschestvo-kazahstanskogo-milliardera-anatoliya-balushkina-namereny-konfiskovat/