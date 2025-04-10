Главу благотворительного фонда "Елге көмек" задержали в Алматы

В Сети распространяется информация о задержании в Алматы главы благотворительного фонда "Елге көмек". В пресс-службе Департамента полиции Алматы информацию подтвердили, передает NUR.KZ.

Информация о задержании главы благотворительного фонда "Елге көмек" Ильяса Сариева появилась в Telegram-канале Криминальный Казахстан. Сообщается, что в полицию на него поступили заявления от нескольких граждан.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ информацию о задержании подтвердили.

"По факту мошенничества отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное расследование. По их результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

В ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

А в конце февраля стало известно, что в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В АФМ сообщали, что она организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды.

В начале апреля стало известно, что расследование дела Перизат Кайрат завершено, оно направлено в суд.