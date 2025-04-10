"Двигался неуверенно": пьяного модеписта остановили полицейские в Алматы

В Алматы полицейские задержали водителя мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Ауэзовском районе Алматы патрульный экипаж полиции задержал водителя мопеда, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"По улице Утеген батыра внимание сотрудников полиции привлек мопедист, двигавшийся неуверенно и с нарушением правил дорожного движения.

За рулем находился мужчина 2001 года рождения. В ходе проверки его состояния были выявлены признаки опьянения. Настоящий факт был подтвержден результатами медицинского наркологического освидетельствования.

По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 7 лет", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Напомним, в ночь на среду, 9 апреля, в Алматы случилось смертельное ДТП. В полиции сообщали, что водитель мотоцикла столкнулся с Mersedec и наехал на троих людей, находившихся на проезжей части. Два человека погибли на месте аварии.

Позднее выяснилось, что 23-летний водитель мотоцикла в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим по теме мопедов в Казахстане - ранее в МВД напоминали, что с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения - за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.

А вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сообщил, что незарегистрированные мопеды будут водворены на штрафстоянки.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.