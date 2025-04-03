Привлекать на общих основаниях: полицейские обратились к водителям мопедов
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Стражи порядка обратились к водителям мопедов - с 5 апреля нарушителей будут привлекать к ответственности на общих основаниях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
В ведомстве подчеркнули, что с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения - за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
Какие нарушения будут наказываться?
- Вождение в нетрезвом виде;
- Управление без прав или после лишения;
- Превышение скорости;
- Опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- Проезд на красный свет;
- Непредоставление преимущества пешеходам;
- Нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- Установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- Создание аварийных ситуаций.
"Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится", - напомнили в полиции.
Также в ведомстве сообщили, что теперь является обязательным для водителей мопедов:
- Регистрация транспорта;
- Наличие водительского удостоверения;
- Обязательное страхование;
- Техосмотр;
- Защитный шлем;
- Исправное техническое состояние мопеда.
Отметим, на днях вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сообщил, что незарегистрированные мопеды будут водворены на штрафстоянки.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232951-privlekat-na-obshchih-osnovaniyah-policeyskie-obratilis-k-voditelyam-mopedov/