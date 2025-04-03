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Привлекать на общих основаниях: полицейские обратились к водителям мопедов

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Мопедист едет по дороге
Мопедист. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка обратились к водителям мопедов - с 5 апреля нарушителей будут привлекать к ответственности на общих основаниях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ведомстве подчеркнули, что с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения - за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.

Какие нарушения будут наказываться?

  • Вождение в нетрезвом виде;
  • Управление без прав или после лишения;
  • Превышение скорости;
  • Опасные маневры и выезд на встречную полосу;
  • Проезд на красный свет;
  • Непредоставление преимущества пешеходам;
  • Нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
  • Установка незаконных световых и звуковых сигналов;
  • Создание аварийных ситуаций.

"Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится", - напомнили в полиции.

Также в ведомстве сообщили, что теперь является обязательным для водителей мопедов:

  • Регистрация транспорта;
  • Наличие водительского удостоверения;
  • Обязательное страхование;
  • Техосмотр;
  • Защитный шлем;
  • Исправное техническое состояние мопеда.

Отметим, на днях вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сообщил, что незарегистрированные мопеды будут водворены на штрафстоянки.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232951-privlekat-na-obshchih-osnovaniyah-policeyskie-obratilis-k-voditelyam-mopedov/