Привлекать на общих основаниях: полицейские обратились к водителям мопедов

Стражи порядка обратились к водителям мопедов - с 5 апреля нарушителей будут привлекать к ответственности на общих основаниях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ведомстве подчеркнули, что с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения - за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.

Какие нарушения будут наказываться?

Вождение в нетрезвом виде;

Управление без прав или после лишения;

Превышение скорости;

Опасные маневры и выезд на встречную полосу;

Проезд на красный свет;

Непредоставление преимущества пешеходам;

Нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;

Установка незаконных световых и звуковых сигналов;

Создание аварийных ситуаций.

"Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится", - напомнили в полиции.

Также в ведомстве сообщили, что теперь является обязательным для водителей мопедов:

Регистрация транспорта;

Наличие водительского удостоверения;

Обязательное страхование;

Техосмотр;

Защитный шлем;

Исправное техническое состояние мопеда.

Отметим, на днях вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сообщил, что незарегистрированные мопеды будут водворены на штрафстоянки.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.