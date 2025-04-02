"Будут стоять": МВД о мопедах, которые не успеют зарегистрировать казахстанцы

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался о ходе регистрации мопедов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что на сегодня в стране зарегистрировано 18 200 мопедов.

"Всего сколько - никто не знает, цифры разные. Единственное, что могу сказать, у нас в прошлом году было 22 тыс. удостоверений данной категорией получено, в этом - 2,5 тыс. Но кто-то мог получить и не имея этого мопеда. Но пока вот так вот, сколько зарегистрируют, столько и будут ездить. Остальные будут стоять.

Пользуясь, случаем хочу сказать, до 4 числа осталось совсем чуть-чуть. Мы даже попросили ЦОНы, чтобы они удлинили время работы на эти дни, чтобы регистрировали всех, кто обратиться. Потому что потом эти люди не смогут на законном основании ездить", - отметил он.

Он напомнил, что незарегистрированные мопеды будут водворены в штрафстоянки.

"После того, как он все задокументирует как положено, будет ездить", - добавил Лепеха.

Напомним, в октябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

Так, по данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

А на прошлой неделе мы писали, что последнее напоминание озвучили мопедистам в МВД.