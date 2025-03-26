"Будут применены меры": последнее напоминание озвучили мопедистам в МВД

Мопедистам в Казахстане вновь напомнили о сроках регистрации транспортного средства - до завершения кампании осталось мало времени, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Уважаемые владельцы мопедов! Напоминаем, что до завершения кампании по регистрации мопедов остаются считанные дни.

С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут помещены на специализированную штрафстоянку, а к их владельцам будут применены меры в соответствии с административным законодательством РК. Призываем вас к сознательности и законопослушанию!", - говорится в сообщении МВД.

Регистрация транспорта, как заверили в ведомстве, это не просто требование закона, но и собственная безопасность на дорогах.

Казахстанцев на мопедах призвали не откладывать регистрацию транспортного средства на последний момент.

Напомним, в начале октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае прошлого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Что касается получения водительского удостоверения категории А1 - сообщалось, что водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Так, по данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.