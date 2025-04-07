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Казахстанец скрыл номер автомобиля и оказался в суде

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Человек за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: BitsAndSplits / Getty Images

Суд Астаны рассмотрел дело по управлению авто со скрытым госномером и назначил подсудимому сутки административного ареста и лишение прав на год, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям установил, что И. управлял транспортным средством с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков и скрыл госномер.

Согласно пп. 5 п. 12 главы 2 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам.

Вина И. подтверждаются протоколом административного правонарушения, видеозаписью и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел отсутствие фактов привлечения к административной ответственности по аналогичной статье, раскаяние в содеянном как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда И. признан виновным по ст. 590 ч. 4 КоАП, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на сутки с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее в феврале в полиции рассказали, на какие хитрости идут алматинские автолюбители - за скрытые номерные знаки на авто за час задержали 30 автолюбителей.

До этого полицейские задержали 27-летнего водителя, который пытался обмануть видеокамеры в Алматы. Он установил механизм, который переворачивал номер.

Ранее в Алматинской области мужчину наказали арестом и лишением прав на год за наклейку, которая препятствовала идентификации госномеров.

А прошлой осенью в Астане сотрудники патрульной полиции остановили водителя с госномером, напечатанным в типографии. Кроме того, выяснилось, что он управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. По решению суда водителю назначили арест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233793-kazahstanec-skryl-nomer-avtomobilya-i-okazalsya-v-sude/