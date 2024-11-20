Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автономер из типографии: новые подробности курьезного случая озвучили в полиции Астаны

Опубликовано:

Автомобиль с отпечатанным номером
Автомобиль с отпечатанным номером. Кадр из видео: instagram.com/polk_pp_ast

17 ноября в Астане сотрудники патрульной полиции остановили водителя с госномером, напечатанным в типографии. Сегодня в полиции сообщили новые подробности по этому делу, передает NUR.KZ.

Вчера мы писали, что 17 ноября в Астане сотрудники полка патрульной полиции на проспекте Тлендиева остановили автомобиль Nissan с госномером ручной работы. Сообщалось, что автомобиль был водворен на коммунальную стоянку.

Сегодня в пресс-службе полиции Астаны нам рассказали новые подробности по этому делу.

"В ходе проверки водитель сообщил, что самостоятельно изготовил дубликат номерного знака в типографии для дальнейшего использования. Кроме того, выяснилось, что он управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

По решению суда за управление автомобилем с заведомо поддельными государственными регистрационными номерами водителю назначен арест", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, в феврале этого года в Таразе сотрудники полиции заметили автомобиль элитного класса с подложными номерами. В отношении водителя были составлены административные протоколы. По решению суда его лишили права управления транспортным средством на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге).

Также в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину на авто с подложными номерами. В салоне у нее нашли еще два номерных знака, один из которых – монгольский. Номера были изъяты. Машина - водворена на коммунальную штрафстоянку.

Добавим, согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (более 120 тысяч тенге).

В соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления на год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189981-avtomobilnyy-nomer-iz-tipografii-novye-podrobnosti-ozvuchili-v-policii-astany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie