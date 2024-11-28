Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на авто

В Алматинской области мужчину наказали арестом и лишением прав на год за наклейку, которая препятствовала идентификации госномеров, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении правонарушителя по факту управления транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками (ч.4 ст.590 КоАП РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Қонаева.

Суд установил, что в ноябре 2024 года в городе Қонаеве зафиксировали случай управления транспортным средством с номерными знаками, скрытыми наклейкой с надписью "AQJUREK", что затрудняло их идентификацию.

"Правонарушитель не признал вину, заявив, что наклейки были установлены исключительно для фотосессии на обочине дороги", - уточнили в суде.

Однако факт правонарушения подтверждался электронным протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, актом приема-сдачи автотранспортного средства на специальную стоянку, видеозаписью с камер видеонаблюдения.

Суд при определении вида и размера административной ответственности учел отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Постановлением суда правонарушителя признали виновным. Ему назначили взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток с лишением права управления транспортным средством сроком на один год.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.