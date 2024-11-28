Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на авто

Опубликовано:

Белое авто
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматинской области мужчину наказали арестом и лишением прав на год за наклейку, которая препятствовала идентификации госномеров, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении правонарушителя по факту управления транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками (ч.4 ст.590 КоАП РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Қонаева.

Суд установил, что в ноябре 2024 года в городе Қонаеве зафиксировали случай управления транспортным средством с номерными знаками, скрытыми наклейкой с надписью "AQJUREK", что затрудняло их идентификацию.

"Правонарушитель не признал вину, заявив, что наклейки были установлены исключительно для фотосессии на обочине дороги", - уточнили в суде.

Однако факт правонарушения подтверждался электронным протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, актом приема-сдачи автотранспортного средства на специальную стоянку, видеозаписью с камер видеонаблюдения.

Суд при определении вида и размера административной ответственности учел отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Постановлением суда правонарушителя признали виновным. Ему назначили взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток с лишением права управления транспортным средством сроком на один год.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193906-kazahstanca-arestovali-i-lishili-prav-iz-za-nakleyki-na-avto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie