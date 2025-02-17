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Хотел обхитрить камеры: водителя с переворачивающимся номером наказали в Алматы

Опубликовано:

Патрульная полиция
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Полицейские задержали 27-летнего водителя, который пытался обмануть видеокамеры в Алматы. Он установил механизм, который переворачивал номер, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По словам полицейских, мужчина установил на автомобиль Toyota Mark II специальный механизм, чтобы нарушать правила дорожного движения и оставаться безнаказанным.

"В ходе мониторинга видеосистем города выявлен нарушитель правил дорожного движения, который установил на переднем подномернике механическое устройство, переворачивающее номер. При приближении к камерам видеофиксации водитель, являющийся владельцем данного авто, подавая сигнал на устройство пультом, во время движения скрывал госномер", - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Нарушитель с перевернутым номером был задержан и наказан - решением суда водитель приговорен к административному аресту сроком на три суток.

Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на один год.

Согласно части 4 статьи 590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221487-hotel-obhitrit-kamery-voditelya-s-perevorachivayushchimsya-nomerom-nakazali-v-almaty/