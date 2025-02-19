На какие хитрости идут алматинские автолюбители, рассказали в полиции

Скрыть номерные знаки на авто пытались недобросовестные водители в Алматы -задержаны 30 автолюбителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы за час полиция выявила более 30 недобросовестных водителей, использующих разнообразные уловки для сокрытия госномеров, сообщает медиапортал МВД.

В департаменте полиции города Алматы рассказали о хитростях, на которые идут недобросовестные водители, чтобы избежать ответственности за нарушения правил дорожного движения. Наиболее распространенные методы - это сокрытие государственных регистрационных номеров от видеосистем.

"В рамках мероприятия "Безопасная дорога" патрульные полицейские Алматы совместно с организацией "Алматы Паркинг" провели рейд по выявлению водителей, которые с помощью тряпок, стикеров, картона и других подручных средств скрывают свои государственные регистрационные номера, в том числе в зонах платных парковок.

Всего за час локальной проверки, проведенной на проспекте Толе би, было выявлено и привлечено к ответственности более 30 водителей. Все они незамедлительно исправили свои правонарушения и были оштрафованы", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, шесть автомобилей в результате этого рейда были помещены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции призвали всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил и напомнили, что попытки обмануть видеосистемы бесполезны.

Ранее жителя СКО арестовали и лишили прав за заведомо подложные государственные регистрационные номерные знаки на его автомобиле.

Мы также писали, как астанчанину приходили штрафы за авто, которое он сдал на разбор. В итоге полицией задержан подозреваемый в установке подложных номеров на автомобиль-двойник.

А в Актау видеорегистратор одного из водителей снял, как на едущей впереди машине автоматически закрывается госномер. Запись появилась в Сети. На нарушение отреагировали стражи порядка. Был установлен 21-летний нарушитель, составлено административный протокол, а автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Отметим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.