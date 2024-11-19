Водителя с госномером, напечатанным в типографии, остановили в Астане (видео)

17 ноября в Астане сотрудники патрульной полиции остановили водителя с госномером, изготовленным ручным способом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Instagram-аккаунте патрульной полиции Астаны, 17 ноября сотрудники полка патрульной полиции на проспекте Тлендиева остановили автомобиль Nissan с государственным регистрационным знаком ручной работы.

"В ходе осмотра было установлено, что водитель использовал типографический номер. Заполнен административный протокол по статье 590 КоАП РК в отношении водителя, собранные материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку", - сообщается в публикации.

Напомним, в феврале этого года на одной из улиц Тараза сотрудники полиции заметили автомобиль элитного класса с подложными государственными регистрационными номерными знаками. В отношении водителя были составлены административные протоколы. По решению суда его лишили права управления транспортным средством на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге).

Также в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину на авто с подложными номерами. В салоне у нее нашли еще два номерных знака, один из которых – монгольский. Номера были изъяты. Машина - водворена на коммунальную штрафстоянку.

Добавим, согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (более 120 тысяч тенге).

В соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления на год.