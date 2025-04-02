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Получал криптовалюту за распространение "синтетики": в Алматы задержан наркокурьер

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Человек достает пластиковый пакетик с белым порошком из заднего кармана на джинсах
Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

В Алматы задержан мужчина, который подозревается в распространении запрещенных веществ через интернет, за что он получал криптовалюту, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Алматы, задержан наркокурьер, занимавшийся распространением запрещенных веществ через интернет.

Так, в ходе обыска у подозреваемого изъяли крупную партию синтетического наркотика, фасовочные пакеты и электронные весы. Установлено, что за преступную работу вознаграждение он получал в криптовалюте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, ведется расследование.

"Синтетические наркотики представляют серьезную угрозу для общества, особенно для молодежи. Мы продолжаем активную борьбу с их распространением и призываем граждан сообщать о подобных фактах. Только совместными усилиями мы сможем защитить наше будущее от этой опасности", - отмечает начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Ранее полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района. По данным МВД, он занимался наркозакладками и отправлял фотоотчеты своим "работодателям". Полиция устанавливает канал поставок наркотиков.

В Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами, с крупной партией синтетических наркотиков. Всех задержанных поместили в изолятор временного содержания.

В Алматы патрульные полицейские заметили двух мужчин, которые расклеивали листовки на столбах и фасадах зданий. Как сообщили правоохранители, так называемые "работодатели" предлагали заинтересованным стать наркокурьерами.

В Кокшетау полицейские задержали 18-летнюю безработную девушку, которую подозревают в закладке "синтетики". Изъято психотропное вещество в особо крупном размере.

Осенью прошлого года в Акмолниской области рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232456-poluchal-voznagrazhdenie-v-kriptovalyute-almatinca-podozrevayut-v-rasprostranenii-zapreshchennyh-veshchestv/