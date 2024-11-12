"Нигде не учится и не работает": 18-летнюю девушку задержали в Кокшетау
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В Кокшетау полицейские задержали 18-летнюю безработную девушку, которую подозревают в закладке "синтетики". Изъято психотропное вещество в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, очередное задержание провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности Акмолинской области.
"С поличным оперативники задержали 18-летнюю жительницу Щучинска, специально приехавшую в областной центр для осуществления незаконной деятельности. Во время задержания у девушки обнаружили 15 свертков с запрещенным веществом", - уточнили в МВД.
Вес изъятого синтетического наркотика составил более 9,5 грамм, что относится к особо крупному размеру.
"По словам задержанной, работу наркокурьером ей предложили в интернете. Так как фигурантка нигде не учится и не работает, обещанный заработок показался ей заманчивым и она согласилась. По указанию куратора девушка прибыла в Кокшетау, где и была задержана в первый рабочий день", - пояснили в ведомстве.
По факту незаконного обращения с наркотическими средствами проводится досудебное расследование. Подозреваемая задержана и находится под арестом.
Отметим, что по ч.4 ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее в Алматы двух мужчин задержала полиция по подозрению в распространении наркотика. При обыске жилья одного из фигурантов нашли 156 пакетов с мефедроном. Подозреваемых водворили в ИВС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186273-nigde-ne-uchitsya-i-ne-rabotaet-18-letnyuyu-devushku-zaderzhali-v-kokshetau/