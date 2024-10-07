Кураторы, закладчики, курьеры: членов преступной группы осудили за распространение наркотиков в трех городах Казахстана

В Акмолниской области рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Согласно материалам дела, в июне 2022 года М. организовал преступную группу по распространению наркотических средств на территории Астаны, Кокшетау и Караганды.

Преступная группа состояла из 8 человек, которые выполняли роли координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков.

Как отметили в суде:

М. руководил группой и контролировал деятельность наркоторговли через социальную сеть.

Кураторы С., Я. и Т., используя социальную сеть, размещали инструкции приобретения наркотического средства, места нахождения тайников, вели наем курьеров.

Кладовщики и закладчики Қ., Т., К., Ш., занимались расфасовкой наркотического средства, размещали по городам.

Выяснилось что М. не только руководил преступной группой (ст.262 ч.1 УК), но и хранил при себе психотропное вещество - мефедрон (ст.296 ч.3 УК).

С., Т., Қ., Ш., К., Я., Т. участвовали в организованной группе (ст.262 ч.2 УК). Они незаконно приобретали, хранили, перевозили и сбывали наркотические средства, неоднократно, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов (ст.297 ч.4 УК).

Также стало известно о том, что М., С., Т., Қ., Я., Л. занимались незаконной рекламой наркотических средств, осуществляли продвижение интернет-магазинов (ст.299-1 ч.2 п.п.1,4 УК).

Следствие выяснило что Ю. вовлек несовершеннолетнюю Т. в совершение особо тяжкого преступления (ст.132 ч.4 УК), вместе с ней и членами преступной группы Ш. и К. незаконно приобретал и сбывал в Кокшетау наркотические средства, неоднократно, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов (ст.297 ч. 3 п.п.1,3,5 УК).

В ходе следствия стало известно, что Т и Қ. группой лиц по сговору совершили грабеж, хищение сотового телефона, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего (ст.191 ч.2 п.п.1,3 УК).

"Вина осужденных доказана негласными следственными действиями, заключениями экспертиз, обнаруженными наркотическими средствами при осмотре мест происшествий в городах Астана, Кокшетау и Караганда, при личном обыске и жилых помещений осужденных, показаниями осужденных, свидетелей и потерпевшего С., электронными счетами и сведениями в сотовых телефонах осужденных о совершенных преступлениях и другими вещественными доказательствами", - говорится в сообщении суда.

Подчеркивается, что при назначении наказания, суд учел смягчающим обстоятельством наличие малолетних детей у К. и Л., и несовершеннолетний возраст Т.

Также суд учел, что М., Ш. и Т. страдают психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления наркотических средств, в связи с чем им назначено принудительное лечение по месту отбывания лишения свободы.

"Приговором суда М. назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества, С., Т., Қ., Я., Ш., Т., К. - 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, Ю. - 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, Т - 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Л. - 3 года лишения свободы (отбывание наказания отсрочено на 5 лет, в связи с наличием на иждивении трех малолетних детей), Д. - 4 года лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

Согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики - растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.