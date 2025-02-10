"Отправлял фотоотчеты": свертки с наркотиками нашли у 22-летнего жителя Алматы

Полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района, у него нашли наркотические вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, молодой человек был задержан в частном секторе Жетысуского района Алматы.

"Он занимался наркозакладками и отправлял фотоотчеты своим "работодателям". Во время одной из обратных связей фигурант и был задержан.

В ходе личного досмотра подозреваемого и осмотра места происшествия обнаружено 9 свертков с порошкообразным веществом розового цвета. Молодой человек признался, что закладывал наркотики для их сбыта третьим лицам. Злоумышленник задержан", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурата Жумабаева, полиция устанавливает канала поставок наркотиков, а также других фигурантов преступления. Возбуждено уголовное дело.