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"Отправлял фотоотчеты": свертки с наркотиками нашли у 22-летнего жителя Алматы

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Задержание парня с наркотиками в Алматы
Задержание подозреваемого. Фото: Polisia.kz

Полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района, у него нашли наркотические вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, молодой человек был задержан в частном секторе Жетысуского района Алматы.

"Он занимался наркозакладками и отправлял фотоотчеты своим "работодателям". Во время одной из обратных связей фигурант и был задержан.

В ходе личного досмотра подозреваемого и осмотра места происшествия обнаружено 9 свертков с порошкообразным веществом розового цвета. Молодой человек признался, что закладывал наркотики для их сбыта третьим лицам. Злоумышленник задержан", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурата Жумабаева, полиция устанавливает канала поставок наркотиков, а также других фигурантов преступления. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219465-otpravlyal-fotootchety-svertki-s-narkotikami-nashli-u-22-letnego-zhitelya-almaty/