Карагандинские полицейские провели операцию по задержанию

В Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами с крупной партией синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции Карагандинской области при координации прокуратуры провели операцию по задержанию подозреваемых в распространении крупной партии синтетических наркотиков.

"В ходе оперативной работы был задержан 37-летний житель Караганды. При нем обнаружили 54 свертка с порошкообразным веществом, предположительно, мефедроном и PVP. При обыске в его квартире полицейские изъяли около килограмма запрещенных веществ, медицинские перчатки, электронные весы и шесть фасованных свертков по 1 грамму. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками", - рассказал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Изъятое при обыске в квартире. Фото: ДП Карагандинской области

В ходе дальнейшего расследования был задержан 20-летний житель столицы с 600 граммами аналогичных веществ.

"Он признался, что прибыл в Караганду для передачи партии наркотиков. Его показания помогли выйти еще на одного курьера. По информации ДП Карагандинской области сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК задержали 23-летнего жителя Астаны, у которого изъяли более 8 килограммов мефедрона", - уточнили в ДП региона.

На время досудебного расследования все задержанные были помещены в изолятор временного содержания.

Ранее в Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории в поселке Асыл, в ходе которой была задержана семейная пара из Алматы. На месте обнаружили около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. Также был задержан подозреваемый в организации сети лабораторий.

Также в Караганде обнаружили на дверях одного из жилых домов листовку с QR-кодом. Проверка показала, что ссылка ведет на Telegram-канал, связанный с наркосбытом. В результате оперативных действий полицейские задержали двух девушек в возрасте 14 и 15 лет. У них изъяли около 60 листовок, которые они не успели расклеить.