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Двоих мужчин с листовками опасного содержания задержали полицейские в Алматы (видео)

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Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы полицейские проверили двоих мужчин, которые расклеивали листовки на фасадах зданий. Проверка привела к задержанию и изъятию листовок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в мегаполисе по проспекту Абылай хана патрульные полицейские заметили двух мужчин, которые расклеивали листовки на столбах и фасадах зданий.

"Экипажем "Буран-057" подозрительные люди проверены. В их руках находились бумажные носители с предложениями о "быстрой и высокооплачиваемой работе". На самом деле эти объявления о трудоустройстве имеют преступный характер: так называемые "работодатели" предлагали заинтересованным стать наркокурьерами", - сообщают правоохранители.

Листовки и другой инвентарь изъяты следственно-оперативной группой. По данному факту управление полиции Алмалинского района проводит расследование.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит распространению", - отмечается в публикации.

Напомним, несколько дней назад в Экибастузе полицейские поймали наркокурьера, когда он получал посылку из Астаны – коробку с пылесосом, в котором находился гашиш.

А в Алматы полицейские нашли наркотики в нижнем белье горожанина. Был обнаружен полиэтиленовый сверток, обмотанный изолентой белого цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Согласно проведенной судебно-химической экспертизе, изъятые вещества являются мефедроном.

Ранее в Караганде были задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в расклейке листовок с наркорекламой. Девушки утверждают, что их заверили в безобидности работы. По словам девушек, они нашли подработку через объявление, согласно которому за каждую расклеенную листовку им платили по 70 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216732-dvoih-muzhchin-s-listovkami-opasnogo-soderzhaniya-zaderzhali-policeyskie-v-almaty-video/