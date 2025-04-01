Наказаны родители подростков, жестоко избивших мальчика в Семее

В Семее родителей подростков, которые жестоко избили сверстника, привлекли к ответственности. Одного из них арестовали, четверым назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в Семее, рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай.

Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил соответствующие административные взыскания в соответствии со статьей 127 КоАП РК.

По постановлению суда один гражданин был подвергнут административному аресту на 5 суток. Четверо казахстанок оштрафованы на 78 640 тенге каждая.

Напомним, ранее в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

В Управлении образования области Абай рассказали о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Неравнодушные казахстанцы помогли пострадавшему ребенку деньгами, они собрали для его семьи около 35 млн тенге. Волонтеры сообщали, что на эти деньги семье ребенка купили квартиру.

Затем в Семее прошел суд по делу подростков. Двух девочек 13 и 16 лет отправили в спецшколу для трудных подростков. Оказалось, что они и раньше нарушали закон - могли появиться в общественных местах пьяными.

Мальчика 13 лет на полгода отправили в школу с особым режимом содержания. За два месяца подросток совершил уже два уголовных преступления.

Еще троих детей, которые измывались над сверстником, освободили от сурового наказания из-за юного возраста - двоим еще нет и 11 лет.