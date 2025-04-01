Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Наказаны родители подростков, жестоко избивших мальчика в Семее

Опубликовано:

Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

В Семее родителей подростков, которые жестоко избили сверстника, привлекли к ответственности. Одного из них арестовали, четверым назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в Семее, рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай.

Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил соответствующие административные взыскания в соответствии со статьей 127 КоАП РК.

По постановлению суда один гражданин был подвергнут административному аресту на 5 суток. Четверо казахстанок оштрафованы на 78 640 тенге каждая.

Напомним, ранее в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

В Управлении образования области Абай рассказали о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Неравнодушные казахстанцы помогли пострадавшему ребенку деньгами, они собрали для его семьи около 35 млн тенге. Волонтеры сообщали, что на эти деньги семье ребенка купили квартиру.

Затем в Семее прошел суд по делу подростков. Двух девочек 13 и 16 лет отправили в спецшколу для трудных подростков. Оказалось, что они и раньше нарушали закон - могли появиться в общественных местах пьяными.

Мальчика 13 лет на полгода отправили в школу с особым режимом содержания. За два месяца подросток совершил уже два уголовных преступления.

Еще троих детей, которые измывались над сверстником, освободили от сурового наказания из-за юного возраста - двоим еще нет и 11 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232045-nakazany-roditeley-podrostkov-zhestoko-izbivshih-malchika-v-semee/