Мужчина напал на ребенка в подъезде в Павлодаре

В Павлодаре в подъезде жилого дома на ребенка напал мужчина с психическим отклонением. Мальчика спас курьер. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Все произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры и рассказ родителей мальчика опубликовала Instagram-страница tipavlo.dar.

Как рассказали родители мальчика, инцидент произошел 19 марта.

"Мой сын 2016 года рождения возвращался домой со школы в 16:00. В нашем дворе его встретил мужчина и стал следовать за ним. Мужчина зашел в подъезд, где на первом этаже схватил ребенка, силой удерживал его и не отпускал.

К счастью, в этот момент в подъезд зашел незнакомец (курьер Ерлан, ему огромная благодарность), встал в защиту моего сына от этого страшного человека, но даже тогда он категорически стоял на своем и уверял, что это его сын . Курьер Ерлан еле отогнал его. Сын очень напуганный, заплаканный зашел домой", - говорится в публикации.

На пост отреагировали областном департаменте полиции.

"Лицо установлено с помощью камер видеонаблюдения. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Собраны материалы для привлечения к ответственности, материалы рассмотрены в суде. После судебного процесса мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение, в связи с имеющимся заболеванием", - рассказали в полиции.