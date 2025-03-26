12-летняя девочка родила ребенка: ее 17-летнего родственника осудили в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор 17-летнему дяде девочки, которая родила от него ребенка в прошлом году в возрасте 12 лет. Парня осудили к 10 годам лишения свободы, передает "Ирбис TV".

Семья 12-летней школьницы - переселенцы. В Казахстан они переехали к родственникам в одно из сел Щербактинского района и жили у них.

По материалам суда, так и завязалось общение 17-летнего дяди с племянницей, в результате которого на свет появилась девочка. Факт интимной близости рассмотрели как изнасилование малолетней и действия сексуального характера в отношении малолетней.

В итоге сельчанину вынесли обвинительный приговор.

"На основании статьи 58 части 4, статьи 81 части 7 УК по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы", - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

После родов 12-летней школьницы ее семья переехала из Щербактинского района.

"Ребенок остался в семье, он воспитывается в семье. Девочка продолжает обучение в школе. Жизнь продолжается. Я могу сказать одно, что имеет место быть менталитет, и он у всех разный. То, что, допустим, в каких-то других странах считается, если не норма, то не особо осуждаемо, то в нашей стране это осуждаемо", - рассказала уполномоченная по правам детей Павлодарской области Сауле Шакенева.

Она отметила, что по статистике немало фактов насилия над несовершеннолетними происходит именно со стороны близких родственников. Что касается этого случая, то приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, 12-летняя ученица сельской школы летом 2024 года родила ребенка в Павлодаре.

Позже стало известно, что по факту изнасилования несовершеннолетней проводится досудебное расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.

Выяснились и подробности о семье девочки. Супруги переехали в Казахстан в 2019 году с двумя детьми из Монголии. В Павлодарскую область прибыли по приглашению родных. Вскоре после этого в семье родились еще трое детей.

По словам регионального уполномоченного по правам ребенка, мать несовершеннолетней роженицы не умеет ни читать, ни писать, а отец окончил только шесть классов.

В Минпросвещения также высказались о ситуации и отметили, что преступление произошло в октябре 2023 года.

Позже стало известно, что бизнесмены-меценаты купили семье девочки дом.