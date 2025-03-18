"Присваивала деньги студентов и родителей": экс-сотрудницу университета осудили в Астане

В Астане осуждена бывшая сотрудница ВУЗа, которая обманным путем присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести их на грантовое обучение, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, занимая должность в секторе содействия трудоустройству выпускников одного из университетов, казахстанка убеждала студентов и их родителей, что может "решить" вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии.

"Установлено, что в период с 2023 по 2024 годы она мошенническим путем завладела более 3 млн тенге. От ее действий пострадало 15 человек", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что государственным обвинителем ее вина полностью доказана, а ущерб потерпевшим возмещен.

"С учетом признания вины, возмещения ущерба и наличия малолетних детей, виновное лицо осуждено к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок", - отмечается в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области вынесли приговор местной жительнице, которая обещала двум пострадавшим дипломы в университете и поступление в магистратуру.

А в конце прошлого года сообщалось, что 49-летний житель Семея обманул 28-летнюю женщину, пообещав продать ей диплом медицинского колледжа. Получив от нее 500 тыс. тенге, он их потратил.

В октябре прошлого года мы писали, что молодую астанчанку подозревают в обмане жителей. По версии следствия, она обещала людям помочь с поступлением на магистратуру в вуз.

Также летом прошлого года в Алматинской области двум жительницам пообещали помощь в экзамене на повышение квалификации. Обе заплатили по 400 тыс. тенге, но обещанного не получили.

А в феврале прошлого года, желая поступить в магистратуру в один из вузов Актобе, местные жители отдали женщине, представившейся методистом, от 300 тыс. до 1 млн тенге за помощь.