До миллиона тенге заплатили актюбинцы за помощь в поступлении в вуз

Желая поступить в магистратуру в один из вузов Актобе, местные жители отдали женщине, представившейся методистом, от 300 тыс. до 1 млн тенге за помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратились несколько жителей области с заявлением о том, что попались на уловки неизвестной женщины.

"По словам потерпевших, подозреваемая обещала за определенную сумму помощь в поступлении в магистратуру в один из вузов Актобе, где она работала методистом", - сообщили в МВД.

На данный момент установлены 11 потерпевших, которые отдали подозреваемой от 300 тысяч до 1 млн тенге.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

"Полиция напоминает, что поступление в магистратуру высших учебных заведений проводится на конкурсной основе, а поступление за денежное вознаграждение является незаконным", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что актюбинец хотел оформить за деньги для супруги и брата водительские удостоверения. За это он заплатил полмиллиона тенге, но документов не получил и обратился в полицию. Дело дошло до суда.

А жительница Туркестанской области, желая смягчить наказание брату, который находится в колонии, отдала 300 тысяч тенге и стала жертвой мошенничества. Полиция задержала подозреваемую, проводится досудебное расследование.