По 400 тыс. тенге за "повышение квалификации" заплатили казахстанки и остались ни с чем

В Алматинской области двум жительницам пообещали помощь в экзамене на повышение квалификации. Обе заплатили по 400 тыс. тенге, но обещанного не получили, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на медиапортале Министерства внутренних дел РК Polisia.kz, по обращению жительниц Алматинской области задержана 22-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

"Инцидент произошел 10 июня, когда в полицию обратились сразу две жительницы района. По их словам, малознакомая женщина под предлогом помощи в сдаче экзамена на повышение квалификации обманным путем завладела у каждой из них денежными средствами в размере 400 тысяч тенге", – отметил начальник УП Енбекшиказахского района Даурен Кутпанов.

Расследование продолжается. Проверяется причастность женщины к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым лицам, особенно когда речь идет о крупных денежных суммах.

Ранее в Карасайском районе жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда.

Так же в Астане горожанин передал своему знакомому 16,5 млн тенге как инвестицию в выгодный бизнес-план. Не дождавшись выплат, он обратился в полицию.

Отметим, что по ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.