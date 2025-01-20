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Казахстанцы отдали мошеннице около 2 млн за дипломы, но были отчислены из университета

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Диплом лежит на столе
Диплом. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Жамбылской области вынесли приговор местной жительнице, которая обещала двум пострадавшим дипломы в университете и поступление в магистратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

В Telegram-канале судов Жамбылской области рассказали об уголовном деле в отношении подсудимой Д., обвиняемой в неоднократном мошенничестве.

"В сентябре 2021 года, в целях получения легкой выгоды, подсудимая Д. 1966 года рождения, убедила потерпевшего Ш. в том, что поможет ему поступить в магистратуру и получить диплом университета в городе Шымкент. Потерпевший, поверив Д., передал ей в общей сложности 1,2 млн тенге.

Кроме того, подсудимая Д. в сентябре 2022 года, дав такие же обещания потерпевшему Т., получила от последнего денежные средства в общей сумме 895 тыс. тенге. В дальнейшем потерпевшие, узнав о том, что были отчислены из университета за неоплату, обратились с заявлениями в полицию", - рассказали в суде.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела подсудимая по собственной инициативе возместила потерпевшим ущерб в полном объеме. Она также полностью признала вину. А потерпевшие Ш. и Т. просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Приговором суда подсудимая Д. признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

В конце прошлого года сообщалось, что 49-летний житель Семея обманул 28-летнюю женщину, пообещав продать ей диплом медицинского колледжа. Получив от нее 500 тыс. тенге, он их потратил.

В октябре прошлого года мы писали, что молодую астанчанку подозревают в обмане жителей. По версии следствия, она обещала людям помочь с поступлением на магистратуру в вуз.

Также летом прошлого года в Алматинской области двум жительницам пообещали помощь в экзамене на повышение квалификации. Обе заплатили по 400 тыс. тенге, но обещанного не получили.

А в феврале, желая поступить в магистратуру в один из вузов Актобе, местные жители отдали женщине, представившейся методистом, от 300 тыс. до 1 млн тенге за помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213361-zhiteli-zhambylskoy-oblasti-otdali-moshennice-okolo-2-mln-za-diplomy-no-byli-otchisleny-iz-universiteta/

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