Казахстанка потеряла полмиллиона тенге, пытаясь купить диплом медицинского колледжа

49-летний житель Семея обманул 28-летнюю женщину, пообещав продать ей диплом медицинского колледжа. Получив от нее 500 тыс. тенге, он их потратил, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РK Polisia.kz, 49-летний житель Семея обманул 28-летнюю женщину, пообещав продать ей диплом медицинского колледжа. За свою ложь он получил 500 тысяч тенге, которые вскоре потратил

Потерпевшая осталась и без денег, и без документа, а в отношении злоумышленника начато досудебное расследование по факту мошенничества. По итогам следственных мероприятий мужчина дал признательные показания.

"Документы, дающие право на образование, профессию или другие привилегии, можно получить только законным путем. Обращение к мошенникам не только приведет к потере денег, но и может обернуться серьезной юридической ответственностью", - предупреждают правоохранители.

Напомним, ранее в сентябре сообщалось, что мошенник взял крупную сумму денег у сельчан за поступление на грант в престижный вуз. Подозреваемого задержали столичные полицейские.

Также этим летом в Алматинской области двум жительницам пообещали помощь в экзамене на повышение квалификации. Обе заплатили по 400 тыс. тенге, но обещанного не получили. По обращению казахстанок задержана подозреваемая, ведется расследование.

А в феврале, желая поступить в магистратуру в один из вузов Актобе, местные жители отдали женщине, представившейся методистом, от 300 тыс. до 1 млн тенге за помощь. В полиции сообщили, что ведется расследование, и напомнили, что зачисление в магистратуру высших учебных заведений проводится на конкурсной основе, а поступление за денежное вознаграждение является незаконным.

Отметим, также в феврале этого года министр науки и высшего образования в кулуарах мажилиса рассказал, как будут бороться с поддельными дипломами в Казахстане, и напомнил, что подделка дипломов – это уголовно наказуемое деяние.