Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заплативших за поступление в магистратуру обманули на деньги в Астане

Опубликовано:

Женщина закрывает лицо рукой
Женщина плачет. Иллюстративное фото: liza5450 / Getty Images

Молодую астанчанку подозревают в обмане жителей, по версии следствия, она обещала людям помочь с поступлением на магистратуру в вуз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В полицию обратились уже 10 потерпевших, подозреваемая - 23-летняя астанчанка.

"Девушка утверждала, что имеет нужные знакомства в вузе. Так, за поступление в магистратуру 9 несостоявшихся студентов заплатили ей по 700 тысяч тенге, один за поступление в университет заплатил 460 тысяч тенге", - рассказали в ДП Астаны.

Обращались к ней друзья и знакомые. Подозреваемая призналась в содеянном, ее водворили в ИВС. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Добавим, в августе в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу.

Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились.

Недавно в Астане задержали 21-летнего жителя, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он взял деньги у сельчан, пообещав, что поможет поступить им на грант в вуз.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171098-zaplativshih-za-postuplenie-v-magistraturu-obmanuli-na-dengi-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie