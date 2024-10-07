Заплативших за поступление в магистратуру обманули на деньги в Астане

Молодую астанчанку подозревают в обмане жителей, по версии следствия, она обещала людям помочь с поступлением на магистратуру в вуз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В полицию обратились уже 10 потерпевших, подозреваемая - 23-летняя астанчанка.

"Девушка утверждала, что имеет нужные знакомства в вузе. Так, за поступление в магистратуру 9 несостоявшихся студентов заплатили ей по 700 тысяч тенге, один за поступление в университет заплатил 460 тысяч тенге", - рассказали в ДП Астаны.

Обращались к ней друзья и знакомые. Подозреваемая призналась в содеянном, ее водворили в ИВС. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Добавим, в августе в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу.

Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились.

Недавно в Астане задержали 21-летнего жителя, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он взял деньги у сельчан, пообещав, что поможет поступить им на грант в вуз.