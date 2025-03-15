Подозреваемого в убийстве 25-летней давности этапировали в Казахстан из другой страны (видео)

В 1999 году в Шымкенте было обнаружено тело пенсионерки. Позднее выяснилось, что подозреваемый в убийстве отбывает срок за тяжкое преступление в другой стране, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в августе 1999 года в частном доме было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование.

"Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого.

Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание.

По результатам проведенных с соседним государством процедур реадмиссии подозреваемый этапирован в город Шымкент и арестован", - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.

Кроме того, в этом же городе сотрудниками криминальной полиции задержан мужчина, находившийся 16 лет в международном розыске.

"В январе 2009 года произошел трагический инцидент, когда неизвестный открыл огонь по трем местным жителям, в результате чего один из них скончался от полученных ранений. Мотивом преступления стали финансовые разногласия. В настоящее время подозреваемый арестован и материалы уголовного дела направлены в суд для привлечения его к уголовной ответственности", - рассказал Руслан Назаров.

Напомним, также в конце февраля сообщалось, что полицейским в Костанае удалось раскрыть убийство девушки, совершенное в 2003 году. Задержанный дал признательные показания.

Ранее в Восточном Казахстане задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло более 20 лет назад. Расследование усложнилось уничтожением улик при поджоге.

А в Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий.

Полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый был задержан в Шымкенте.

А в 2023 году генпрокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве женщины в Костанайской области, которое произошло еще 33 года назад.