Казахстанца заподозрили в преступлении, совершенном более 20 лет назад

Убийство девушки, совершенное в 2003 году, полицейским в Костанае удалось раскрыть только сейчас. Задержан 44-летний подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в мае 2003 года во дворе собственного дома был обнаружен труп 21-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что она была задушена.

"По факту убийства было начато досудебное расследование. Полицейские установили одного из подозреваемых, однако не хватало доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению. Прошло 20 лет, и сотрудники не прекращали кропотливо собирать улики и анализировать материалы дела.

В феврале текущего года, в ходе проведения дополнительных мероприятий, полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, заявив, что в феврале 2003 года познакомился с погибшей. После совместного распития алкоголя он предложил ей вступить в половую связь, однако она отказалась, в результате чего мужчина задушил ее", - отмечается в сообщении МВД.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.

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