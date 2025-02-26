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Казахстанца заподозрили в преступлении, совершенном более 20 лет назад

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Убийство девушки, совершенное в 2003 году, полицейским в Костанае удалось раскрыть только сейчас. Задержан 44-летний подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в мае 2003 года во дворе собственного дома был обнаружен труп 21-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что она была задушена.

"По факту убийства было начато досудебное расследование. Полицейские установили одного из подозреваемых, однако не хватало доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению. Прошло 20 лет, и сотрудники не прекращали кропотливо собирать улики и анализировать материалы дела.

В феврале текущего года, в ходе проведения дополнительных мероприятий, полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, заявив, что в феврале 2003 года познакомился с погибшей. После совместного распития алкоголя он предложил ей вступить в половую связь, однако она отказалась, в результате чего мужчина задушил ее", - отмечается в сообщении МВД.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.

Ранее в Восточном Казахстане задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло более 20 лет назад. Расследование усложнилось уничтожением улик при поджоге.

А в Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий.

Ранее полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый был задержан в Шымкенте.

В 2023 году генпрокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве женщины в Костанайской области, которое произошло еще 33 года назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224008-ne-hvatalo-dokazatelstv-v-kostanae-raskryli-sovershennoe-bolee-20-let-nazad-ubiystvo/