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Убийство двух жителей Уральска раскрыли спустя 25 лет

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Задержаны за убийство 25-летней давности
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: Polisia.kz

В Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, правоохранители раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске. Сообщается, что задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.

Как рассказали в МВД, трагедия произошла в декабре 2000 года, когда двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. По информации полиции, мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.

"Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и "выйти" на подозреваемых.

В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Зимой 2024 года полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый был задержан в Шымкенте.

Также сообщалось, что в Таразе задержали гражданина Узбекистана, 18 лет находившегося в межгосударственном розыске по делу об убийстве в своей стране.

В 2023 году генпрокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве женщины в Костанайской области, которое произошло еще 33 года назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217393-ubiystvo-dvuh-zhiteley-uralska-iz-za-finansovyh-raznoglasiy-raskryli-spustya-25-let/