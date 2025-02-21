Убийство двадцатилетней давности раскрыли в ВКО

В Восточном Казахстане задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло более 20 лет назад. Расследование усложнилось уничтожением улик при поджоге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области раскрыли преступление, совершенное в 2004 году в Усть-Каменогорске.

22 января 2004 года в одном из домов областного центра было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Однако на тот момент преступник сумел скрыться, а для уничтожения улик поджег дом, что значительно осложнило расследование", - пояснили в МВД.

Прошли годы, но работа над делом не прекращалась. В феврале 2025 года оперативники провели ряд мероприятий, в ходе которых собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого.

18 февраля текущего года он был арестован с санкции суда. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее в области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого в ходе конфликта у себя дома. По материалам суда, осужденная взяла кухонный нож и нанесла своему гостю удар в грудь.

А в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружили расчлененное тело женщины. Подозреваемый уже задержан. Им оказался ее 42-летний сожитель. По данным полиции, с ним вместе погибшая распивала алкоголь.