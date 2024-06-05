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Убийство обменщика раскрыли спустя 13 лет на юге Казахстана

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Следственные действия
Следственные действия. Фото: ДП Туркестанской области

Полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый задержан в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

По информации пресс-службы ведомства, стражи порядка в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий вышли на след подозреваемого в разбойном нападении и убийстве. Оперативники в Шымкенте задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, он взят под стражу.

"Установлено, что в 2011 году подозреваемый совершил нападение на жителя Жетысая - обменщика валют, и его убийство, завладев 5 000 долларами США, он скрылся", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Здесь добавили, что в то время по данному факту возбудили уголовное дело, провели розыскные мероприятия, а также возле рынка обнаружили мотоцикл подозреваемого и изъяли вещественные доказательства.

После 13 лет оперативно-розыскных мероприятий полиция раскрыла преступление. Подозреваемый полностью сознался в содеянном. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таразе задержали гражданина Узбекистана, 18 лет находившегося в межгосударственном розыске по делу об убийстве в своей стране. В отношении иностранца была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, решался вопрос об экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Также последнего участника преступной группировки 90-х годов задержали полицейские в Акмолинской области спустя 26 лет поисков. Мужчина изменил свою внешность и скрывался от органов правопорядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112390-ubiystvo-obmenshchika-raskryli-spustya-13-let-na-yuge-kazahstana/

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