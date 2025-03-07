"Купим квартиру в элитном ЖК": алматинцы поверили мошенникам и потеряли миллионы

В Алматы около 700 человек стали жертвами мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК, передает телеканал Almaty.

Как сообщает телеканал, злоумышленники, чтобы вызвать доверие, использовали поддельные документы с печатями госорганов и прикрывались именами чиновников. В результате многие люди потеряли миллионы, а некоторые даже лишились собственного жилья.

По рассказам самих пострадавших, мошенники обещали алматинцам помочь оформить очередь на жилье по жилищной программе, минуя стандартные процедуры, но за определенную сумму.

Горожанам гарантировали ускоренное получение квартир в элитных жилых комплексах. Однако вместо обещанных квадратных метров люди получили лишь обещания, поддельные документы и потерянные сбережения.

Отмечается, что многие отдали по 50 миллионов тенге. Некоторые даже продавали собственные дома, рассчитывая переселиться в более комфортные условия.

"На документах стояла настоящая печать, подпись чиновников, поэтому мы и поверили в легальность их действий. Мне сестра сказала, что вкладывает деньги в одну жилищную программу и скоро купит квартиру в элитном ЖК. Я решила тоже податься. Продала свой частный дом. В итоге мы обе оказались жертвами обмана. Сейчас живу у родителей. Общий наш ущерб - 50 миллионов тенге", - рассказала пострадавшая Багдат Сманова.

Есть среди пострадавших и тех, кто не только лишился денег, поверив злоумышленникам, но и сами оказались под следствием. Среди них - 67-летняя пенсионерка, которая первой попалась на уловки мошенников и поделилась "выгодной сделкой" с близкими. Теперь женщину обвиняют в мошенничестве - она находится под арестом.

"Они даже не дали ей возможность надеть очки, как она могла увидеть, что там написано? Они привлекли своих же адвокатов. Я бывший чиновник. В тот момент был в Астане и даже не знал, во что моя супруга ввязывается. Ее держали в квартире мошенников, запугивали, что, если она откажется, ее уберут из очереди. Мы сначала вложили 10 миллионов, а потом сумма выросла до 50 миллионов", - рассказал пострадавший Сакен Сейдуалиев.

В Департаменте полиции между тем сообщили, что с начала года в разные управления города поступили жалобы о данном мошенничестве в особо крупном размере. Это дело находится на контроле правоохранителей.

"В настоящее время расследование по данному факту проводит следственное управление ДП Алматы по факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере. Статья 190 часть 4 УК РК. Сейчас под стражей находится 1 фигурант. Есть несколько фигурантов. В ходе расследования их действиям будет дана правовая оценка и будет решён вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

Жертвами мошенников, по данным телеканала, стали около 700 человек. Однако в полицию обратились только 27 пострадавших.

Недавно мы писали, что несколько жителей ВКО поверили в возможность приобрести жилье по льготной программе через "помощницу" и отдали 56 млн тенге, но квартир не дождались.

Ранее в столице рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере. По материалам суда, женщина обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости в ЖК в Астане и Алматы и присвоила 38,6 млн тенге. Подсудимую приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Также связанную с недвижимостью мошенническую схему раскрыли в Алматы. В интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах на условиях, которые казались слишком выгодными. По подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента.

До этого жительница Алматы лишилась квартиры, доверившись мошенникам. Справедливость восстановить женщине помогли стражи порядка.

Мы также писали, что более 200 алматинских семей отдали деньги за таунхаусы в элитном районе несколько лет назад. Однако частник, по их словам, не достроил жилье и перестал выходить на связь.