Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы потеряли миллионы тенге, надеясь на помощь в приобретении квартир

Опубликовано:

Бизнес-леди в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Jupiterimages / Getty Images

В Астане рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте судов Астаны, подсудимая О. путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в крупном и особо крупном размере неоднократно.

А именно, она получила у К. 3,9 млн тенге; у Х. 18,6 млн тенге; у Ш. 16,1 млн тенге, которых ввела в заблуждение об оказании содействия в приобретении квартир по ценам ниже рыночной стоимости в ЖК в Астане и ЖК в Алматы.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, расписками о получении денег, банковскими переводами.

Подсудимая свою вину признала и раскаялась.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, судом установлено раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не имеется.

Приговором суда О. признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст. 190 ч.4 п. 2) УК и осуждена на основании ст. 58 ч. 3, 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вчера мы писали о том, что жительница Актобе и ее родственники стали жертвами мошенницы, обещавшей дешевое жилье в рассрочку. Потери составили более 20 миллионов тенге.

В октябре сообщалось, что пенсионерка обогатилась на сумму свыше 30 млн тенге благодаря махинациям с квартирами. Она предлагала жилье по выгодным ценам в Экибастузе и Павлодаре.

Ранее в сентябре жительницу Астаны осудили на три года лишения свободы за обман более 20 людей - потерпевшие обращались к ней за помощью в оформлении ипотеки.

А в июле в Алматы осудили мошенницу, завладевшую деньгами дольщиков. Ущерб от ее действий составил 290 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196645-kazahstancy-poteryali-milliony-tenge-nadeyas-na-pomoshch-v-priobretenii-kvartir/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie