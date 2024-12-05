Казахстанцы потеряли миллионы тенге, надеясь на помощь в приобретении квартир

В Астане рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере: подсудимая обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте судов Астаны, подсудимая О. путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в крупном и особо крупном размере неоднократно.

А именно, она получила у К. 3,9 млн тенге; у Х. 18,6 млн тенге; у Ш. 16,1 млн тенге, которых ввела в заблуждение об оказании содействия в приобретении квартир по ценам ниже рыночной стоимости в ЖК в Астане и ЖК в Алматы.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, расписками о получении денег, банковскими переводами.

Подсудимая свою вину признала и раскаялась.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, судом установлено раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не имеется.

Приговором суда О. признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст. 190 ч.4 п. 2) УК и осуждена на основании ст. 58 ч. 3, 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вчера мы писали о том, что жительница Актобе и ее родственники стали жертвами мошенницы, обещавшей дешевое жилье в рассрочку. Потери составили более 20 миллионов тенге.

В октябре сообщалось, что пенсионерка обогатилась на сумму свыше 30 млн тенге благодаря махинациям с квартирами. Она предлагала жилье по выгодным ценам в Экибастузе и Павлодаре.

Ранее в сентябре жительницу Астаны осудили на три года лишения свободы за обман более 20 людей - потерпевшие обращались к ней за помощью в оформлении ипотеки.

А в июле в Алматы осудили мошенницу, завладевшую деньгами дольщиков. Ущерб от ее действий составил 290 млн тенге.