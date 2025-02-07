Несуществующие квартиры в элитных ЖК сдавали в Алматы

Связанная с недвижимостью мошенническая схема была раскрыта в Алматы - по подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сообщается, что в интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах Алматы на условиях, которые казались слишком выгодными.

Желающие арендовать жилье охотно откликались на предложения.

По данным полицейских, как минимум пять человек перевели 21-летней подозреваемой полную месячную оплату, не видя квартиру и даже не убедившись в ее существовании.

Сейчас подозреваемая задержана и арестована, ее возможная причастность к другим аналогичным случаям проверяется.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.