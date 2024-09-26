Алматинцы вложили сотни миллионов тенге в недостроенные таунхаусы в элитном районе

Более 200 алматинских семей отдали деньги за таунхаусы в элитном районе несколько лет назад. Однако частник, по их словам, не достроил жилье и перестал выходить на связь, передает телеканал КТК.

Некоторые из покупателей заявили, что отдали за жилье полную сумму. Работы на объектах остановлены, а территория огорожена. Вложившие деньги граждане утверждают, что им пришлось оформить кредиты, потратить все свои сбережения и даже продать старое жилье.

"Я оплатила 194 миллиона, потому что я купила коммерческую недвижимость. Там, чуть дальше, есть котлованы, которые, к сожалению, никак не могут превратиться в дом", - говорит одна из возмущенных вкладчиков.

В другом случае целая семья продала единственное жилье в Костанае, собрали все сбережения и решили вместе переехать в Алматы. Застройщику они передали 100 млн тенге. Ключи от жилья ждут уже четвертый год.

На данный момент по данному делу потерпевшими признали 42 человека. Частник не выходит на связь.

"Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей 190, часть 4 УК РК по факту мошенничества в особо крупном размере. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 42 человека. В настоящее время назначена аудиторская проверка и ряд экспертных исследований, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорит официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Напомним, такая же история произошла в Шымкенте - больше 50 семей, вложившихся в строительство элитного жилого дома, не могут заселиться в свои квартиры.

Также сообщалось, что в Алматы больше 200 дольщиков, вложивших деньги в строительство 19-этажки, не могут ни вернуть средства, ни получить жилье. В стройкомпании ответили на жалобы горожан.

Похожая ситуация произошла с жителями южной столицы в апреле прошлого года. 80 семей, купивших в квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. К делу подключилась полиция.