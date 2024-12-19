Квартиры лишилась алматинка из-за действий мошенников

Жительница Алматы лишилась квартиры, доверившись мошенникам. Справедливость восстановить женщине помогли стражи порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы раскрыто мошенничество, в результате которого местная жительница потеряла свою квартиру.

По данным ведомства, злоумышленники обманули местную жительницу, после чего она обратилась в полицию. Пострадавшая отметила, что сотрудники отдела дознания управления полиции Медеуского района проделали профессиональную работу, расследуя случай, связанный с незаконным лишением квартиры.

"Хочу выразить свою благодарность полиции за высокий профессионализм, терпеливое отношение и человечность. Я горжусь тем, что в наших правоохранительных органах работают настоящие специалисты своего дела: отзывчивые и чуткие люди, которые не могут остаться равнодушными к чужой боли", - поделилась потерпевшая, обратившаяся к руководству департамента полиции города Алматы с благодарственным письмом.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Жительница Актобе и ее родственники стали жертвами мошенницы, обещавшей дешевое жилье в рассрочку. Потери составили более 20 миллионов тенге.

Мы также писали, что пенсионерка обогатилась на сумму свыше 30 млн тенге благодаря махинациям с квартирами. Она предлагала жилье по выгодным ценам в Экибастузе и Павлодаре.

Помимо этого, на 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, 41-летняя жительница Астаны. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

Осенью сообщалось также, что жители Алматы передали 7 млн тенге мужчине, который обещал им жилье за счет средств благотворительного фонда. Подозреваемый задержан.