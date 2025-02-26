Жители ВКО узнали о "маме, которая может помочь с покупкой квартир", и лишились 56 млн тенге

Несколько жителей ВКО поверили в возможность приобрести жилье по льготной программе через "помощницу" и отдали 56 млн тенге, но квартир не дождались, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратились шесть местных жителей, заявившие о крупном мошенничестве.

"Потерпевшие рассказали, что передали значительные денежные средства женщине, которая обещала помочь в приобретении квартир по льготной программе. Как установили полицейские, мошенническая схема началась с того, что один из устькаменогорцев поделился контактами своей матери с коллегой, заинтересовавшейся данным предложением. Мужчина уверил, что его мама может помочь с покупкой жилья", - рассказали в МВД.

Информация о "выгодном предложении" распространилась через сарафанное радио, поэтому знакомые, а также родственники решили воспользоваться услугами "помощницы".

"Доверчивые граждане передавали ей миллионы тенге, но обещанных квартир так и не получили. Более того, женщина перестала выходить на связь", - уточнили в ведомстве.

В результате общий ущерб составил 56 млн тенге. Полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемая установлена, проводятся следственные мероприятия.

Ранее в столице рассмотрели дело по мошенничеству в особо крупном размере. По материалам суда, женщина обещала пострадавшим помощь в приобретении квартир по цене ниже рыночной стоимости в ЖК в Астане и Алматы и присвоила 38,6 млн тенге. Подсудимую приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Также связанную с недвижимостью мошенническую схему раскрыли в Алматы. В интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах на условиях, которые казались слишком выгодными. По подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента.