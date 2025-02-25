Избивали в "воспитательных" целях: дело о смерти школьника в Актюбинской области направили в суд

Дело о смерти подростка в селе Копа направили в суд. Обвинение предъявлено шестерым несовершеннолетним, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой региона в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть школьника в поселке Копа Темирского района.

Дело расследовалось департаментом полиции, был назначен процессуальный прокурор.

"Установлено, что 2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10 класса по указанию учеников 11 класса избивали в "воспитательных" целях учеников 9 класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений скончался несовершеннолетний Сыдық Н.", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

В ходе следствия задержаны и находятся под стражей шесть несовершеннолетних. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Остальные пятеро обвиняются по ч.2 ст.293 УК (Хулиганство) и за организацию преступления, предусмотренного ч.3 ст.106 УК (ч.3 ст.28 УК).

Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.

Напомним, преступление произошло 2 сентября 2024 года в селе Копа Актюбинской области. В ходе конфликта между школьниками погиб ученик 9-го класса.

Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию. Подозреваемыми по делу проходили 6 человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов взял расследование дела на личный контроль. Также стало известно, что директора школы освободили от должности.

Позже родные погибшего 14-летнего школьника заявили, что недовольны ходом расследования. Сперва семье удалось добиться переквалификации на статью "Убийство", но когда следствие подошло к концу, статью вновь изменили на первоначальную.