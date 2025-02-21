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Гибель 6-летней Лизы: горсуд вынес решение по апелляции в Алматы

Опубликовано:

Судебный молоток
Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинский городской суд вынес решение по апелляционной жалобе по делу гибели 6-летней девочки Лизы, которая скончалась в 2019 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее суд первой инстанции оправдал троих подсудимых, среди которых были бабушка и тетя девочки, а также садовник дома. Отметим, тетя Ольга Шмакова обвинялась в убийстве девочки.

Сегодня апелляционная инстанция оставила приговор в силе, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил отец погибшей девочки Александр Пылаев. Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе Алматинского горсуда.

"Оправдательный приговор оставлен без изменения", - говорится в релизе суда.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222598-gibel-6-letney-lizy-gorsud-vynes-reshenie-po-apellyacii-v-almaty/